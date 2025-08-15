Путин получил приглашение на саммит АТЭС от Южной Кореи

Республика Корея отправила приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Да, могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», – цитирует дипломата ТАСС. Бердыев добавил, что это стандартная практика протокола и обязанность принимающей стороны.

Россия будет представлена на саммите в Кёнджу этой осенью, но решение об уровне делегации будет принято позднее на основе анализа широкого спектра обстоятельств.

«Обычно члены АТЭС, мы в том числе, окончательно определяются по этому вопросу накануне мероприятия, что является устоявшейся практикой», – указал дипломат.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября – 1 ноября в городе Кёнджу – столице одного из древних корейских государств.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube