По пути с Аляски Путин заглянул на Чукотку

Президент России по пути с Аляски, где проходил саммит с Дональдом Трампом, посетил Чукотской автономный округ. Как сообщает пресс-служба Кремля, там состоялся разговор с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

«Добрый день. Рад вас видеть. Как дела? С чего хотели бы начать?" – обратился президент к губернатору в начале беседы в рабочем кабинете. Глава региона рассказал о ситуации в экономике и о социальных показателях. По словам Кузнецова, регион активно старается повышать показатели в промышленности и экономике, исходя из мысли, что то, что можно сделать самим для хорошей жизни, надо делать.

Как сообщает «Новый День», Путин при Кузнецове уже второй раз посещает регион. Прошлый визит состоялся в январе 2024 года.

Напомним, что по пути на Аляску на встречу с Трампом Путин побывал в Магадане, там его встречал губернатор Сергей Носов, общение, как отмечают СМИ, прошло в конструктивном ключе.

Анадырь, Елена Васильева

