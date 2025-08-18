Дональд Трамп примет Зеленского сегодня днем

Дональд Трамп сегодня в 13.15 по местному времен (20.15 по мск) проведет встречу с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она продлится час. После этого в Овальном кабинете Дональд Трамп пообщается с сопровождающими Зеленского европейскими лидерами.

Как уже писал «Новый День», Белый дом сегодня намерены посетить: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, что сегодняшняя встреча состоится на фоне состоявшегося в пятницу саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным, после которой Трамп отказался от стремления к немедленному прекращению огня на Украине. Однако он сообщил, что Зеленский может прекратить военную часть конфликта, признав Крым и отказавшись от планов по вступлению Украины в НАТО.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube