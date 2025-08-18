О, это хорошо – Зеленский рассказал Трампу, как избежать президентских выборов

Президент Дональд Трамп пошутил о том, что теперь знает способ, как не проводить выборы в США. Произошло это после того, как Владимир Зеленский пояснил, почему на Украине больше года не проводятся выборы президента. По его словам, это возможно только после окончания конфликта с Россией.

Как сообщает CNN, Зеленский, чей срок президента истек в мае прошлого года, рассказал журналистам, что именно сейчас невозможно провести выборы.

«Нам нужно перемирие повсюду – на поле боя, в небе и в море, чтобы (это) позволило людям проводить демократические, открытые, законные выборы», – сказал Зеленский.

В ответ Трамп, улыбаясь, уточнил: мол, если через три с половиной года, «если вдруг мы случайно вступим в войну с кем-то, то больше никаких выборов?». Отметим, что через 3,5 года должен закончиться второй срок Трампа.

«О, это хорошо», – добавил Трамп с улыбкой.

