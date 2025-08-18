«Он ждет» – Трамп сообщил, что после переговоров позвонит Путину

Президент Дональд Трамп сообщил, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину после его сегодняшних переговоров в Белом доме с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он ждет моего звонка, когда мы закончим эту встречу», – сказал Трамп.

Как сообщил президент США, он поднимет идею трехсторонней встречи между ним, Путиным и Зеленским во время разговора.

«У нас может быть встреча на троих, а может и не быть. Если у нас нет триумвирата, то бои продолжаются, а если у нас он есть, у нас есть хороший шанс все закончить», – сказал Трамп.

Свою встречу с Путиным на Аляске Трамп назвал чудесной. Напомним, что она состоялась 15 августа. Сегодня же Трамп принимает в Белом доме Зеленского, несколько лидеров ЕС и НАТО.

СМИ, описывая сегодняшнее общение Зеленского и Трампа, отметили, что Зеленский изо всех сил старается держать себя в руках, стараясь не допустить февральского скандала. В течение первых пяти минут Зеленский 4 раза сказал «спасибо» за приглашение в Белый дом и встречу. Также он счел нужным принять во внимание требования к одежде и пришел на встречу не в футболке, как обычно, а в рубашке и пиджаке, хоть и без галстука.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube