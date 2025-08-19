Путин и Трамп обсудили по телефону итоги визита в Белый дом Зеленского и представителей ЕС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп около 40 минут по телефону обсуждали накануне итоги встречи в Белом доме. Как сообщают американские СМИ, после личного общения с Владимиром Зеленским и общего собрания с представителями Европы и НАТО, Трамп встал из-за переговорного стола и отправился звонить Путину. Как сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков, Дональд Трамп проинформировал российского лидера о завершившихся переговорах.
Беседа президентов РФ и США носила откровенный и конструктивный характер: «Беседа продолжалась где-то минут 40 ориентировочно».
Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине.
Обсуждалась и прошедшая встреча на Аляске: «Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство, хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса».
Лидеры США и России высказались за подготовку прямых переговоров сторон, а также о дальнейших далее тесных контактах друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней политики.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»