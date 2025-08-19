Макрон назвал итогом переговоров в Белом доме готовность США работать над безопасностью для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что самым значительным результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над содержанием гарантий безопасности для Украины.

«Мы договорились о нескольких важных моментах, которые не были так ясны несколько дней или недель назад», – сообщил Макрон, добавив, что «первым и самым важным» было обязательство США по дальнейшей разработке планов безопасности.

«Было решено, что мы будем работать с Соединенными Штатами Америки над содержанием этих гарантий безопасности и сотрудничеством, которое каждая сторона готова обеспечить», – сказал Макрон.

Макрон сказал, что «Коалиция желающих», которую европейские лидеры создают с февраля, теперь выросла до 30 стран, что свидетельствует об актуальности вопроса безопасности Украины.

По словам Макрона, все переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским должны проходить в двустороннем формате, перед трехсторонней встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Франции добавил, что эти переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня, сказав: «Назовите это перемирием или прекращением огня, но мы не можем проводить обсуждения под бомбами».

Макрон сказал, что приветствует веру Трампа в «его способность достичь соглашения» с Путиным и хочет верить, что Путин хочет мирного соглашения, но предупредил, что если это провалится, Европа должна быть готова к ужесточению санкций против России, чтобы вернуть ее за стол переговоров.

Париж, Елена Васильева

