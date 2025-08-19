российское информационное агентство 18+

Госсекретарь США: мы работаем над встречей Путина и Зеленского

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа работает над организацией «беспрецедентной» встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

«И если все пойдет хорошо, то, надеюсь, после этого последует встреча президента Дональда Трампа, Путина и Зеленского»,– сказал он.

«Мы еще не там, но это то, к чему мы стремимся, и это одна из вещей, которая обсуждалась сегодня, это то, как добраться до этого момента», – сказал Рубио накануне вечером на Fox News.
«Просто тот факт, что Путин говорит: «Конечно, я встречусь с Зеленским», – это большое дело», – продолжил он. «Я имею в виду, я не говорю, что они собираются покинуть переговорную комнату как лучшие друзья. Я не говорю, что они собираются покинуть эту комнату с мирным соглашением, но я думаю, что тот факт, что люди теперь разговаривают друг с другом, это ведь уже хорошо. Ведь этого не происходило в течение трех с половиной лет».

Вашингтон, Елена Васильева

