Изменит ли Трамп позицию по российско-украинскому конфликту: мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп вечером 21 августа заявил, что «через две недели ситуация с украинским урегулированием прояснится, и возможно, придется действовать иначе». Позже стало известно, что сегодня в 19:00 (мск) он намерен сделать некое громкое заявление для прессы. Политологи рассуждают, с чем это связано.

Так, Павел Данилин в своем телеграм-канале «Что-то знаю» указывает, что Евросоюз заявил о намерениях купить в США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на $750 млрд и чипы ИИ американского производства на $40 млрд, а также инвестировать в экономику США $600 млрд. Также Европейский Союз планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. По мнению эксперта, такие щедрые обещания могли повлиять на позицию хозяина Белого дома.

«Ну да, трудно устоять при таких обещаниях, – пишет Данилин. – Впрочем, обещать – не значит жениться, и подобное кабальное соглашение вряд ли будет все же реализовано. Но заявка очень и очень смелая, чего уж там. Я говорил вчера, что речь идет для Европы об экзистенциальной угрозе – либо они нас прогнут и сделают колонией, обеспечив себе будущее на 100-150 лет вперед, либо у них никакого будущего вообще не будет уже в перспективе четверти века».

По мнению Марата Баширова, в переговорах по украинскому вопросу есть два параллельных процесса: реальный и операции инфоприкрытия. «Что происходит на самом деле, мы можем поймать только по скупым заявлениям России. А вот Трамп работает по обоим трекам. То есть его заявления – это инфоприкрытие, чтобы расслабить европейцев. У Трампа сложная ситуация с Китаем и Индией, а украинский кейс для него – обуза и предмет расторговки с нами», – пишет он в телеграм-канале «Политджойстик».

Политолог Сергей Марков обращает внимание на то, что США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине от Британии и от любых других спецслужб приказом главы Национальной разведки Тулси Габбард, которая очень близка к Трампу. «Это значит, что команда Трампа не рассматривает сейчас Британию как полного союзника. Это логично, потому что у власти в Британии находятся глобалисты – враги Трампа, а в США американский народ привел к власти американского патриота – правого традиционалиста Трампа. Трамп хочет мира. Руководство Британии и Канады хочет сорвать планы Трампа сделать мир. Поэтому Трамп не хочет рассказывать им, как он ведет переговоры о мире», – полагает автор канала «Логика Маркова».

Добавим, Трамп заявил о возможном изменении курса 21 августа после пресс-конференции главы российского МИД Сергея Лаврова, который, в частности, заявил, что после встречи Путина и Трампа на Аляске европейские страны поехали в Вашингтон и «попытались продвигать свою повестку дня, нацеленную на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России, чтобы продолжать агрессивную конфронтационную политику сдерживания Российской Федерации». «Это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», – подчеркнул Лавров.

