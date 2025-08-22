Встреча Путина с Зеленским пока не запланирована – Лавров объяснил, почему

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на данный момент не запланирована.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова», – сказал российский министр в эфире телеканала NBC News.

По его мнению, именно Украина препятствует продвижению к мирному соглашению.

«Президент Трамп после Анкориджа предложил несколько пунктов, которые мы разделяем. И по некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость», – отметил Лавров.

«Когда президент Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где присутствовал Зеленский и его европейские спонсоры, он четко обозначил это, – продолжил глава МИД РФ. – Всем было совершенно ясно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал «нет» всему».

Лавров добавил: «Он даже, как я уже сказал, отказался отменять закон, запрещающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?»

Ранее на этой неделе Лавров заявил, что Россия выступает за создание надежных коллективных гарантий безопасности для Украины, но любая попытка решить этот вопрос без участия России – «это путь в никуда». Он подсеркнул, что эта проблема не может обсуждаться без Москвы.

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с главой киевского режима и европейскими лидерами 18 августа заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. И добавил, что после того, как эта встреча состоится, будут проведены трехсторонние переговоры – «президенты обеих стран плюс я».

Меж тем накануне The Guardian со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации сообщила, что Трамп собирается временно отстраниться от переговоров по урегулированию украинского конфликта. По сведениям источников, глава Белого дома на данном этапе не намерен принимать прямого участия в организации встречи Путина и Зеленского, а хочет дать возможность России и Украины самим предпринять усилия по проведению саммита лидеров двух стран. Президент США «пока не хочет влиять на процесс напрямую», – сказано в публикации.

В то же время Трамп вечером 21 августа заявил, что ситуация с украинским урегулированием прояснится через две недели, «и возможно, придется действовать иначе».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube