Трамп может временно отстраниться от украинского урегулирования – The Guardian

Президент США Дональд Трамп собирается временно отстраниться от переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает британская The Guardian со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации, знакомых с ситуацией.

По информации источников, Трамп на данном этапе не намерен принимать прямого участия в организации встречи Путина и Зеленского, а хочет дать возможность России и Украины самим предпринять усилия по проведению саммита лидеров двух стран. Президент США «пока не хочет влиять на процесс напрямую», – говорится в публикации.

«Президент США сказал советникам, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским состоится только после того, как пройдет двусторонние переговоры лидеров двух стран», – пишет газета.

«Нежелание Трампа подталкивать Путина и Зеленского к встрече связано с тем, что в последние дни он признал, что прекращение конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал», – отмечается в публикации. Высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Трамп принял «выжидательную позицию» в отношении возможности организации встречи Путина и Зеленского.

Американский лидер ранее заявлял, что все решения по урегулированию украинского конфликта должны принимать Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Путин готов встретиться с Зеленским, когда все вопросы будут хорошо проработаны.

«Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации», – сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Кроме того, по его словам, должен быть решен вопрос «о легитимности персоны, которая будет подписывать» соглашение со стороны Украины, когда дело дойдет до подписания договоренностей.

Лавров при этом указал, что Зеленский до сих пор не отменил свой указ трехлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным.

«И явно такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования», – полагает он.

Однако на самом деле, по мнению, Лаврова, цель Зеленского – «просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартала 95» и прочих трюков,которыми украинский руководитель нынешний так называемый пользуется весьма и весьма активно, боясь, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube