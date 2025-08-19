Президент США высоко оценил свой телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным по итогам встреч по Украине, состоявшихся накануне в Белом доме.

«У нас состоялся очень хороший разговор. Я ему [Путину] сказал: мы организуем встречу с <...> Зеленским, вы и он встретитесь, а потом, если все сработает, я [тоже] приеду, и мы все завершим», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Но, вы знаете, в этом случае для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. У них [Путина и Зеленского] должны быть какие-то отношения, иначе мы просто теряем много времени. Я таким заниматься не хочу», – пояснил Трамп.

«Я просто хочу завершить это [конфликт на Украине]», – заверил президент США.

В то же время президент США заявил, что все решения по урегулированию украинского конфликта должны принимать Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский.

После переговоров, которые прошли накануне в Вашингтоне по поводу урегулирования конфликта на Украине, Трамп и Путин беседовали по телефону около 40 минут. Беседа президентов РФ и США носила откровенный и конструктивный характер, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

