Лавров высказался по поводу гарантий безопасности для Украины

Россия выступает за создание надежных коллективных гарантий безопасности Украине со стороны Запада с учетом своих интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что этот вопрос не может обсуждаться без Москвы.

«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, выработать коллективные гарантии безопасности. Мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Вместе с тем, Лавров заявил, что Москва не может согласиться с тем, что «теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации».

«Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает. Но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия и путь в никуда», – подчеркнул он.

Глава МИД РФ напомнил, что в ходе стамбульских переговоров в апреле 2022 года киевские переговорщики предложили модель нейтрального и безъядерного статуса Украины с гарантиями безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, то есть и сама Россия, а также Германия, Турция и другие страны, заинтересованные в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности.

«И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе. И тот подход в то время российская сторона поддержала», – подчеркнул Лавров, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу FoxNews, что размещение европейских войск на территории Украине после окончания конфликта, вероятно, не станет проблемой. По его словам, для такого решения, возможно, потребуется согласие российского лидера Владимира Путина.

Надо отметить, что российские власти неоднократно выступали против размещения войск НАТО на территории Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник вновь подтвердила, что Москва категорически не приемлет любой сценарий, который предусматривает размещение на Украине войск с участием стран Североатлантического альянса.

Москва, Наталья Петрова

