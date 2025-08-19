российское информационное агентство 18+

«Это не проблема»: Трамп высказался о европейских войсках на Украине

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Размещение европейских войск на территории Украине после окончания конфликта, вероятно, не станет проблемой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FoxNews. По его словам, для такого решения, возможно, потребуется согласие главы российского государства Владимира Путина.

«Они [Украина] не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены, и некоторые из них, Франция и Германия, пара из них, Великобритания, хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это станет проблемой. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу», – сказал Трамп (цитата по РБК).

Напомним, Москва неоднократно выступала против размещения войск НАТО на территории Украины. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь подтвердила, что Москва категорически не приемлет любой сценарий, который предусматривает размещение на Украине войск с участием стран Североатлантического альянса.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

