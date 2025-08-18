Москва категорически против размещения военных сил НАТО на Украине – МИД России

Министерство иностранных дел России опубликовало жесткое заявление по итогам саммита «коалиции желающих» помочь Киеву и по поводу воинственных высказываний британских официальных лиц. Как считает МИД РФ, Лондон пытается сорвать мирные инициативы Москвы и Вашингтона.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Эти воинственные тирады, де-факто являющиеся циничным подстрекательством к продолжению боевых действий, лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают все возможное для затягивания кровопролития», – констатировал МИД.

Москва, Анастасия Смирнова

