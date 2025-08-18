российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 августа 2025, 21:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москва категорически против размещения военных сил НАТО на Украине – МИД России

Министерство иностранных дел России опубликовало жесткое заявление по итогам саммита «коалиции желающих» помочь Киеву и по поводу воинственных высказываний британских официальных лиц. Как считает МИД РФ, Лондон пытается сорвать мирные инициативы Москвы и Вашингтона.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Эти воинственные тирады, де-факто являющиеся циничным подстрекательством к продолжению боевых действий, лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают все возможное для затягивания кровопролития», – констатировал МИД.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога / Италия и Польша не хотят отправлять свои войска на Украину / Зеленский пришел на встречу с Келлогом в черной футболке и потребовал «приструнить» Россию силой / Армия России нанесла удар по крупному военному заводу ВСУ в Запорожье / «Важный день»: Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским и европейскими лидерами / Лидеры государств ЕС хотят встретиться с Зеленским перед разговором с Трампом / В Госдуме назвали местью атаку Украины, оставившую Венгрию без российской нефти / Наступают широким фронтом: Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,