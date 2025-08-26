Си Цзиньпин назвал отношения КНР и России стратегически значимыми среди крупных держав

Отношения между Китаем и Россией «являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди крупных держав в сегодняшнем бурном и постоянно меняющемся мире».

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в Доме народных собраний добавил, что «содействие высокому уровню развития двусторонних отношений отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире».

В репортаже государственного телеканала CCTV Си Цзиньпин добавил, что обе стороны «должны продолжать свою традиционную дружбу» и «укреплять обмены».

Напомним, что Пекин готовится принять президента России Владимира Путина, он будет работать в Китае четыре дня. Программа начнется с саммита ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай), он пройдет 31 августа – 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин и другие главы государств – членов объединения.

Пекин, Елена Васильева

