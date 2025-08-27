США предложили свои разведывательные ресурсы Украине после завершения конфликта с Россией

Россией

Вашингтон (Новый День, Елена Васильева) – США заявили о готовности предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя в рамках западного плана безопасности для Украины после завершения конфликта с Россией. Кроме того, США намерены принять участие в возглавляемой Европой системе противовоздушной обороны с бесполетной зоной, сообщает Financial Times.

План западных столиц включает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворцами из третьей страны, согласованной Киевом и Москвой. За ней – гораздо более прочная граница, защищаемая украинскими войсками, вооружёнными и обученными НАТО. Вглубь страны, в качестве третьей линии обороны, – силы сдерживания под руководством ЕС.

Как сообщает FT со ссылкой на европейских и украинских чиновников, высокопоставленные американские чиновники в ходе многочисленных обсуждений заявляли своим европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить «стратегические средства обеспечения», включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, командование и управление, а также средства противовоздушной обороны для поддержки любого европейского наземного развертывания.

Так называемая «Коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией пообещала защитить послевоенную Украину от гипотетической будущей российской агрессии. Однако европейские чиновники в частном порядке признали, что любое развертывание может произойти только при поддержке США, которые должны обеспечить и защищать европейские войска.

Как напоминает FT, Вашингтон уже поставляет Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, но послевоенная поддержка будет включать в себя, якобы, еще и американскую авиацию, логистику и наземные радары для поддержки и обеспечения бесполетной зоны и воздушного щита для Киева, установленных Европой. Возможности США в области разведки, наблюдения и командования и управления позволят осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране.

Американское предложение, озвученное в ходе серии встреч между представителями органов национальной безопасности и военными лидерами США и основных европейских стран, состоявшихся в последние дни, строго обусловлено обязательством европейских столиц разместить десятки тысяч военнослужащих на Украине, сообщили источники FT. Соединенные Штаты по-прежнему выступают против размещения собственных войск на Украине, добавили источники.

Другие члены администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях, опасаясь, что это может втянуть США в будущий конфликт с Россией.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, позже подтвердил вышеуказанную информацию FT и заявил, что каждая страна коалиции внесет свой вклад, «и в конечном итоге картина будет представлять собой сочетание военной, политической и экономической поддержки». Обсуждения были сосредоточены на «четырех или пяти европейских бригадах и их военном прикрытии со стороны США».

