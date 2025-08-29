В Аргентине протестующие набросились на сестру президента с камнями

Очередной предвыборный митинг партии президента Хавьера Милея «Ла Либертад Аванса» в Аргентине, на этот раз с участием его сестры Карины, закончился дракой, из-за чего мероприятие пришлось прервать. СМИ сообщают, что инцидент случился в городе Корриентес, столице одноименной провинции на северо-востоке Аргентины, где в воскресенье состоятся выборы нового губернатора.

Напомним, что в среду кортеж Милея недовольные граждане забросали камнями и бутылками в Ломас-де-Самора, пригороде Буэнос-Айреса – в стране очень напряжена обстановка в преддверии промежуточных выборов 26 октября, которые обновят 127 из 257 мест в Палате депутатов и треть Сената.

Сегодня в центре Корриентеса, города с населением 430 000 человек, группа людей ждала Карину Миллей и ее партию на мероприятии, посвященном завершению кампании правящей партии перед воскресным голосованием, на котором также избираются члены местного парламента.

Люди ждали сестру президента на перекрёстке с табличками «Karina alta coimera» (по-испански coimera означает человека, получающего взятки), что было отсылкой к недавнему скандалу в Аргентинском агентстве по делам инвалидов, связанному с правительством Милея.

Внезапно протестующие набросились на служебные автомобили, начали их пинать и бросать в них камни. Полиция провинции применила силу, арестовав как минимум двух протестующих, а сестру президента с помощниками эвакуировали.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

