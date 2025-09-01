Путин: понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине

Достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности открывают дорогу к миру на Украине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении (урегулировании украинского конфликта – прим. ред.), открывая дорогу к миру на Украине», – сказал российский лидер (здесь и далее цитаты по ТАСС). Путин также заявил, что Россия высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии и других ее стратегических партнеров, «призванные содействовать урегулированию украинского кризиса».

Президент РФ добавил, что накануне уже проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о результатах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Он также пообещал проинформировать глав государств ШОС о достигнутых договоренностях.

Российский лидер вновь обратил внимание, что украинский кризис будет урегулирован долгосрочно только тогда, когда будут устранены его первопричины и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. «Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», – подчеркнул Путин.

Он добавил, в вопросе украинского кризиса Россия придерживается подхода, согласно которому ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой.

По словам президент РФ, одной из причин конфликта стали постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, но кризис возник не в результате «нападения России», а в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

«Этот кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», – указал Путин.

