«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным»: лидер РФ прокатил Моди на «Аурусе»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выложил в соцсети подробности своего общения с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС в Тяньцзине. Он сообщил, что направился к месту двухсторонней встречи с российским лидером, организованной на полях саммита ШОС, в одном автомобиле вместе с Путиным, отметив, что диалоги с президентом РФ всегда содержательные. Судя по сообщениям российских СМИ, лидеры поехали на переговоры на «Аурусе» президента РФ.

«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательные», – написал Моди в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). Он сопроводил пост фото совместной поездки с Путиным на автомобиле.

Ранее лидеры встретились и коротко пообщались перед началом саммита ШОС. «Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», – написал Моди в X после краткой беседы с российским лидером.

Глава индийского правительства также разместил фотографии беседы в кулуарах саммита ШОС с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. «Продолжается общение в Тяньцзине. Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином во время саммита ШОС», – написал он.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео, где Путин и Моди, держась за руки, подходят к лидеру КНР.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что на переговорах будет обсуждаться подготовка к предстоящему в декабре 2025 года визиту Путина в Индию.

По последним данным, встреча лидеров двух стран с участием делегаций уже началась, она проходит в отеле Ritz-Carlton, временно ставшей резиденцией президента РФ. Представитель Кремль Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди перед двусторонними переговорами около часа общались тет-а-тет в «Аурусе» президента РФ.

Пекин, Наталья Петрова

