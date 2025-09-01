Россия предложила создать собственную платежную систему ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине заявил о необходимости создания собственной платежно-расчетной системы в рамках ШОС. Он указал, что национальные валюты все шире используются во взаиморасчетах при торговом сотрудничестве стран организации.

«Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов», – сказал российский лидер.

По его словам, такой шаг позволит повысить эффективность экономического взаимодействия между странами – членами ШОС и обезопасить его «от колебаний внешней конъюнктуры».

О поддержке инициативы заявили другие участники саммита. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС, который будет способствовать усилению сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Он указал, что объем экономики стран организации приблизился к $30 трлн и экономическое влияние ШОС растет.

Предложение также одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав его важным шагом на пути к экономическому суверенитету региона. «Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран «шанхайской семьи», – добавил он.

По итогам саммита ШОС принята декларация, в которой в том числе указано, что страны Шанхайской организации сотрудничества приняли решение учредить Банк развития ШОС. «Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и об активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», – говорится в документе.

Участники ШОС также высказались в поддержку реформы международной финансовой архитектуры, направленной на увеличение представленности и повышение роли развивающихся стран в органах управления международных финансовых институтов, в том числе в Международном банке реконструкции и развития и МВФ. Кроме того, в декларации отмечена важность дальнейшей реализации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

В саммите ШОС, который проходит 1 сентября в китайском Тяньцзинея, принимают участие 26 лидеров стран-участников. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай накануне.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube