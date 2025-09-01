Путин: пора возвращать традиционные ценности в международную повестку

Президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил о необходимости вернуть традиционные ценности в международную повестку.

«Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку», – сказал он на заседании.

Этому, считает российский лидер, к примеру, будет способствовать международный музыкальный конкурс «Интервидение», который состоится в Москве 20 сентября. «Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей», – отметил Путин. По его словам, конкурс вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран.

Ранее сегодня президент РФ принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин прибыл в Китай в воскресенье, 31 августа, и в тот день успел пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Армении Николом Пашиняном.

Пекин, Наталья Петрова

