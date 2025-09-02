«Если я жив, это уже хорошо»: Путин в Пекине встретился с премьером Словакии

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине. Лидеры двух стран встречаются в резиденции «Дяоюйтай», где у Путина пройдет серия двусторонних встреч с зарубежными коллегами в рамках его официального визита в Китай. До этого Путин и Фицо встречались в мае в Москве, когда премьер Словакии приезжал в российскую столицу на празднование Дня Победы.

Словацкий премьер-министр начал встречу с российским лидером с «не очень приятного», по его словам, вопроса. «В начале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?», – поинтересовался Фицо у главы российского государства. «Если я жив, то это уже хорошо. Вопрос приятный», – ответил с улыбкой Путин.

В ходе беседы российский президент заявил, что Россия не намерена нападать на Европу, а «подобные утверждения со стороны стран Запада – это провокация или полная некомпетентность». По словам Путина, «любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать». Российский лидер назвал «полной чушью» сообщения о якобы агрессивных планах России в отношении Европы, спровоцировавших истерию на Западе.

По словам Путина, единственная цель России на Украине – это защита собственных интересов. Как отметил президент РФ, Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. «Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся», – сказал российский лидер, говоря о причинах украинского кризиса.

Также Путин заявил, что Россия долго терпела удары ВСУ по своей энергетической инфраструктуре, теперь «начали отвечать, и мы отвечаем, конечно, серьезно».

Российский лидер вновь назвал недопустимым членство Украины в НАТО. По его словам, Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но НАТО – это другой вопрос, поскольку речь идет об обеспечении безопасности России. «Наша позиция здесь известна, мы считаем для себя неприемлемым (членство Украины в НАТО – прим. ред.)», – подчеркнул президент РФ.

В то же время Путин заявил, что это решение самой Украины как обеспечивать свою безопасность, но она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности России. Он добавил, что обеспечение безопасности Украины в случае завершения конфликта было предметом обсуждения с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. По его словам, здесь есть варианты, которые можно обсуждать, и по этому вопросу можно найти консенсус.

Касаясь саммита на Аляске, российский лидер заявил, что США при Трампе начали слышать Россию, встреча на Аляске показала это. Он выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.

Путин при этом заявил о готовности России сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС. «Кстати говоря, мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы в принципе, пока косвенно, эти вопросы тоже с ними обсуждали. Это, кстати говоря, касается и украинской стороны на Запорожской АЭС. И если сложатся благоприятные обстоятельства – мы обсуждали это с американскими коллегами – мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать», – сказал президент (цитата по «Интерфаксу»). Путин также допустил возможность атомного сотрудничества с США на объектах в Словакии.

Фицо в ходе беседы с российским лидером пообещал поднять вопрос о недопустимости украинских атак на энергетическую инфраструктуру на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Речь идет об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому сырье из России поступает в Венгрию и Словакию. По словам Фицо, он будет очень серьезно ставить этот вопрос перед Зеленским. «Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», – подчеркнул он. Встреча словацкого премьера и Зеленского намечена на 5 сентября в Ужгороде.

В свою очередь, российский президент посоветовал Фицо остановить поставки газа по реверсу и электричества на Украину, чтобы Киев перестал атаковать энергетическую инфраструктуру. «Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – предложил Путин.

Кроме того, Фицо соообщил, что будет говорить с Зеленским о членстве Украины в Евросоюзе. «С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении, с другой стороны, подчеркиваю, я это говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, мы готовы сотрудничать с Украиной», – сказал премьер Словакии.

Пекин, Наталья Петрова

