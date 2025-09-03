США проявляют заметный интерес к российским технологиям освоения Арктики и ее недр

США проявляют заметный интерес к уникальным технологиям России для работы в Арктике. Об этом заявила в интервью РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Опыт России в освоении Заполярья богатый, многолетний и успешный. Конечно, неудивительно, что американская сторона проявляет заметный интерес к российским уникальным технологиям для работы в регионе. Но, безусловно, это сотрудничество требует соответствующей атмосферы», – сообщила Захарова в интервью РИА «Новости» на ВЭФ.

Напомним, что на Дальнем Востоке с 3 по 6 сентября проходит Десятый Восточный экономический форум. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

