Путин о борьбе с инфляцией: ЦБ действует профессионально

Президент России Владимир Путин заявил о профессионализме финансовых властей в борьбе с инфляцией и стремлении вернуться к целевому показателю в 4%, обозначенному Центробанком РФ. Заявление прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

По словам главы государства, ЦБ ведет борьбу с инфляцией и пытается вернуться «к известным и нужным показателям, не больше 4-5 процентов». При этом Путин предупредил, что резкое снижение ключевой ставки Банка России может привести к росту цен.

«Хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит, и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика», – сказал президент РФ. Он отметил, что «это давало положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед».

Путин выразил уверенность, что устойчивая макроэкономическая политика будет и дальше создавать условия для развития экономики России.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube