В Кремле допустили новую встречу Путина и Трампа в скором времени

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время могут провести второй раунд переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru. По его словам, новая встреча может быть очень быстро организована, «рабочие контакты ведутся постоянно».

В ответ на вопрос о возможности нового раунда переговоров Путина и Трампа в ближайшее время Песков ответил: «Конечно, возможен».

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована», – подчеркнул он.

Представитель Кремля повторил, что российская сторона предпочитает политико-дипломатические методы урегулирования украинского конфликта. «Пока это невозможно, мы будем продолжать специальную военную операцию», – сказал Песков. «И если [президент США Дональд] Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать», – добавил он.

В то же время, отметил Песков, несмотря на рациональный подход президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, «на слово верить нельзя никому». Поэтому, по словам представителя Кремля, «нужны юридически обязывающие документы», которые «должны обрамлять любые договоренности». «Сначала нужно договориться по принципам, а потом уже эти принципы класть на бумагу», – сказал он.

По оценке Пескова, европейские государства «крайне неконструктивны» в своем видении ситуации вокруг Украины. «Все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права», – подчеркнул он. «В отличие от этого, Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими», – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал новый разговор с президентом России, отметив, что у него с Владимиром Путиным «хороший диалог и взаимопонимание». Это произошло после видеоконференции президента США с европейскими лидерами, собравшимися в Париже на очередное заседание «Коалиции желающих», состоявшейся 4 сентября.

Владивосток, Наталья Петрова

