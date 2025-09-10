Вашингтон предложил ЕС ввести дополнительные пошлины для Индии и Китая, чтоб лишить Россию денег

Вашингтон готов ввести дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия, если Европейский союз сделает то же самое, чтобы ограничить финансирование Москвой ее спецоперации на Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник и вторник принял европейскую делегацию, в том числе «главного по санкциям» ЕС Дэвида О'Салливана, с целью «принятия жестких мер против России», сообщил он в эфире телеканала X.

Вашингтон настаивает на введении пошлин на импорт российской нефти. США уже сделали это против Индии и пытаются тот же сценарий провести и в отношении Китая.

«Источником финансирования российской военной машины являются закупки нефти Китаем и Индией. Если мы не устраним источник этого финансирования, мы не сможем остановить войну. И именно это мы пытаемся сделать», – заявил агентству AFP источники в Белом доме.

По данным этого источника, американский президент «готов действовать сейчас, но считает, что ЕС должен сделать то же самое», – это послание было передано европейским представителям, в котором подчеркивается, что если Брюссель готов присоединиться к вопросу таможенных пошлин, Вашингтон будет действовать.

На вопрос в воскресенье в Белом доме, готов ли он ввести новый этап санкций против России, Дональд Трамп ответил: «Да».

Со своей стороны, ЕС готовит 19-й пакет экономических санкций, нацеленных на субъектов, компании или третьи страны, находящиеся в центре этих продаж углеводородов, однако на данном этапе не одобряет повышение таможенных пошлин.

Скотт Бессент, со своей стороны, уже заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты «готовы усилить давление» на Россию, чтобы положить конец конфликту на Украине, призвав ЕС сделать то же самое.

«Если США и ЕС смогут договориться о дополнительных санкциях и пошлинах для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика рухнет. И это заставит президента Путина сесть за стол переговоров», – настаивал Скотт Бессент.

В ответ на запрос AFP Министерство финансов отказалось от комментариев.

Согласно исследованию, опубликованному в июне хельсинкским (Финляндия) Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), основными потребителями российских углеводородов являются Китай, Индия и Турция.

После начала конфликта на Украине ЕС полностью прекратил импорт российской нефти. Однако две страны, Словакия и Венгрия, были освобождены от ограничений из-за их сильной зависимости от российской нефти.

Вашингтон, Елена Васильева

