российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 сентября 2025, 10:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Кадыров: для достижения мира Украина должна стать регионом России

Архив. Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против остановки боевых действий в зоне специальной военной операции «при нынешнем положении дел». Прекращать военные действия сейчас для России «не выгодно», пояснил он и назвал условие, которое, по его мнению, необходимо для достижения мира на Украине.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно», – заявил Кадыров РИА «Новости» в ответ на вопрос, на каких условиях должна завершиться СВО.

Глава Чечни указал, что цели и задачи спецоперации «взяты не с потолка» – это «гарантия безопасности» России.

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», – полагает он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Кавказ, Москва, Центр России, Юг России, Политика, Россия,