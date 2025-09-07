Кадыров: для достижения мира Украина должна стать регионом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против остановки боевых действий в зоне специальной военной операции «при нынешнем положении дел». Прекращать военные действия сейчас для России «не выгодно», пояснил он и назвал условие, которое, по его мнению, необходимо для достижения мира на Украине.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно», – заявил Кадыров РИА «Новости» в ответ на вопрос, на каких условиях должна завершиться СВО.

Глава Чечни указал, что цели и задачи спецоперации «взяты не с потолка» – это «гарантия безопасности» России.

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», – полагает он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube