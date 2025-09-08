Стартовал внеочередной онлайн-саммит БРИКС, созванный Бразилией

Начался внеочередной саммит БРИКС в формате видеоконференции, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. К онлайн-саммиту подключился президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости». Главной темой обсуждения, как ожидается, станет общая стратегия действий в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны.

В ходе мероприятия страны – участницы БРИКС обсудят выработку дополнительных шагов для борьбы с противоправными действиями Запада в мировой торговле, мировых финансов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Любое действие встречает противодействие, и нет таких запретов, которые нельзя было бы обойти, причем запреты в данном случае в подавляющем большинстве своем нелегитимные, противоречащие международному праву, нормам ВТО», – подчеркнул Лавров. По его словам, действия по обходу подобных ограничений опираются на взаимные договоренности сторон и не направлены на нанесение кому-то ущерб незаконными методами.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите, заявил, что в мире в настоящее время процветают «гегемонизм, односторонность и протекционизм». «Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику и наносят серьезный ущерб правилам международной торговли», – отметил китайский лидер, передает ТАСС.

Си Цзиньпин также заявил, что страны БРИКС «должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности». Он призвал отстаивать международный порядок, основанный на международном праве.

По данным Bloomberg, совместного заявления по итогам мероприятия не планируется.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

