Обстрел Израилем Дохи – что это значит для Газы и ближнего Востока

Израиль во вторник, 9 сентября, нанес удары по представителям ХАМАС в Дохе. Палестинское исламистское движение заверило, что его делегация его переговорщиков, прибывшая в Катар для обсуждения перемирия в Газе выжили. Однако в результате обстрела есть 6 погибших.

Вашингтон, союзник Катара и Израиля, раскритиковал израильские удары, а президент Трамп выразил своё недовольство. « Я недоволен. Я очень недоволен», – сказал президент США, когда журналисты во вторник вечером спросили его об ударах в Дохе.

Трамп заявил, что Израиль не предупреждал Соединённые Штаты заранее, хотя, по данным Белого дома, его администрация была предупреждена «американскими военными». Удары по Катару вызвали у президента Дональда Трампа «большое беспокойство», хотя «ликвидация ХАМАС» является «похвальной целью», заявлял ранее Белый дом.

Катар, посредник в переговорах о перемирии в Газе, отрицал получение предварительного предупреждения от США. Эмират оставляет за собой право ответить на эту вопиющую атаку, заявил премьер-министр страны шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани. «Мы считаем, что сегодня наступил переломный момент. Необходимо, чтобы весь регион отреагировал», – добавил лидер, заверив, однако, что его страна продолжит играть роль посредника в войне в Газе.

Напомним, что Катар – страна Персидского залива, где расположена крупнейшая американская военная база в регионе. С 2012 года с одобрения США она размещает политический офис ХАМАС. Совет Безопасности ООН проведёт в среду экстренное заседание для обсуждения израильских ударов по Катару, сообщили во вторник агентству AFP дипломатические источники.

С начала войны в секторе Газа, спровоцированной беспрецедентным нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Израиль убил нескольких лидеров и высокопоставленных чиновников движения на палестинской территории в Иране и Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары после нападения, ответственность за которое взяло на себя движение ХАМАС, в результате которого в понедельник в Восточном Иерусалиме погибли шесть человек.

Нетаньяху «дал указание всем силовым структурам подготовиться к возможному нападению на лидеров ХАМАС. Сегодня, в связи с оперативной возможностью (...), он и министр обороны (Исраэль Кац) приняли решение выполнить эту директиву», – говорится в заявлении офиса Нетаньяху. « Армия и служба внутренней безопасности (ШАБАК) нанесли целенаправленный удар по членам руководства террористической организации ХАМАС », – говорится в заявлении армии Израиля.

Шесть погибших в результате нападения

Представитель ХАМАС, пожелавший остаться неназванным, заявил, что атака « была направлена на встречу переговорщиков ХАМАС в Дохе, где они обсуждали предложение президента Трампа о прекращении огня в секторе Газа ».

Палестинское движение заявило, что «врагу не удалось убить членов делегации, отвечавшей за переговоры», но сообщило о шести погибших: сыне главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайи, главе его офиса и трех телохранителях. Также погиб катарский полицейский.

«Нападение на переговорщиков в тот самый момент, когда они обсуждают последнее предложение Трампа, подтверждает, что Нетаньяху и его правительство не желают достигать какого-либо соглашения и намеренно пытаются подорвать международные усилия, невзирая на жизни своих заключенных», – заявил ХАМАС.

ХАМАС не меняет требования о прекращении огня: «Немедленное прекращение нападений на наш народ, полный вывод израильской оккупационной армии из сектора Газа, реальный обмен пленными (заложниками на палестинских заключённых) и увеличение объёма гуманитарной помощи». Эти требования были отвергнуты Израилем, который стремится уничтожить ХАМАС, вытеснить его из Газы и взять под контроль безопасность всей палестинской территории.

После ударов по Дохе г-н Нетаньяху заявил: «Израиль принял принципы и предложение президента Трампа о прекращении войны, начиная с немедленного освобождения всех наших заложников. Если это предложение будет принято (ХАМАС), война может закончиться немедленно».

Дональд Трамп написал в социальных сетях, что решение о проведении атаки в Катаре «было принято премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху, а не им самим», назвав это «прискорбным инцидентом».

Союз семей заложников выразил «озабоченность» судьбой пленников, удерживаемых в Газе после ударов в Дохе. Несколько арабских стран, а также Турция и Франция осудили израильские удары по Дохе.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Доха, Елена Васильева

