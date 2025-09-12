Минобороны России объявило о старте стратегических учений «Запад-2025»

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» началось в пятницу, 12 сентября, сообщило Минобороны РФ. Маневры пройдут на полигонах на территории РФ и Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

В Минобороны уточнили, что в ходе учений будут отработаны управление группировками войск при агрессии против Союзного государства, а также различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.

В ведомстве добавили, что воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров приглашены для отработки действий в составе коалиционной группировки на учениях «Запад-2025».

По информации Минобороны, учение «Запад-2025» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии в текущем году.

«Целями учения являются совершенствование навыков командующих и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности», – говорится в сообщении.

На первом этапе учений будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения.

«Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств», – уточнили в ведомстве.

