Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Госдума РФ приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Инициативу на рассмотрение внес президент России Владимир Путин. В частности, закон предлагает денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Ранее сообщалось, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. При этом обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются.

В Госдуме подчеркнули, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в стране, так как сохраняется участие РФ в ключевых договорах и протоколах, предусматривающих как материально-правовые стандарты защиты от пыток, так и механизмы контроля за соблюдением данных стандартов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube