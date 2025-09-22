Страны ЕС согласовали с США 19-й пакет санкций против России

Страны ЕС согласовали с США новый пакет санкций против России. Об этом в эфире ТВ сообщил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Он подчеркнул, что это первый пакет санкций против РФ, согласованный с американской стороной после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как сообщал ранее «Новый День», новые европейские санкции из 19-го пакета будут касаться закупок российского сжиженного природного газа, морских судов так называемого «теневого флота» и финансовой сферы, включая криптовалютные платформы.

Рестрикции презентовали председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Калласа. По их словам, в числе прочего в санкционный пакет включены российские и иностранные банки, а также платежная система «Мир».

В то же время ЕК предлагает ввести санкции против 45 компаний, в том числе из третьих стран, включая Китай, за якобы помощь российскому военно-промышленному комплексу.

Рестрикции также предполагают полный запрет на сделки с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», а также снижение «потолка» цены на российскую сырую нефть в $47,6.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

