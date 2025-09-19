российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 сентября 2025, 15:59 мск

Запрет на сделки с «Роснефтью» и блокировка платежной системы «Мир»: Европа презентовала новые санкции против России

Новые европейские санкции против России будут касаться закупок российского сжиженного природного газа, морских судов так называемого «теневого флота» и финансовой сферы, включая криптовалютные платформы.

Рестрикции презентовали председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Калласа. По их словам, в числе прочего в санкционный пакет включены российские и иностранные банки, а также платежная система «Мир».

В то же время ЕК предлагает ввести санкции против 45 компаний, в том числе из третьих стран, включая Китай, за якобы помощь российскому военно-промышленному комплексу.

Рестрикции также предполагают полный запрет на сделки с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», а также снижение «потолка» цены на российскую сырую нефть в $47,6.

Согласно планам ЕС, поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа должен завершиться к 1 января 2027 года.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

