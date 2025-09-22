Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. При этом российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована в подстегивании гонки вооружений.

Глава государства предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. «Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка», – сказал Путин на совещании.

Президент отметил, что «Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы: ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер». Но РФ «не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений».

По словам Путина, Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США.

«Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», – сказал президент РФ.

