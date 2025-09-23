Европа и НАТО полны решимости оккупировать Молдавию. А для устрашения Приднестровья планируется разместить «десант» военных из стран военного блока в Одесской области Украины. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По информации СВР, Брюссель намерен удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. «Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны», – говорится в заявлении ведомства.

В СВР отметили, что в настоящее время подразделения вооруженных сил стран НАТО концентрируются в Румынии, вблизи молдавских границ. Также в Одесскую область, по данным ведомства, уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.

В разведслужбе обратили внимание, что такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии, его могут реализовать после парламентских выборов в Молдавии, которые пройдут 28 сентября. В Евросоюзе опасаются, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования приведут к тому, что отчаявшиеся молдавские граждане выйдут на улицы для защиты своих прав. В случае реализации такого сценария по запросу президента республики Майи Санду вооруженные силы стран Европы «должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», отмечается в заявлении.

В СВР указали, что Брюссель не собирается отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести военный контингент предполагается несколько позже, а для создания предлога планируется организация вооруженных провокаций против Приднестровской Молдавской Республики и размещенных там российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР, намеченных на 30 ноября текущего года.

Такие замыслы тоталитарно-либеральных европейских режимов, подчеркнули в Службе внешней разведки, объясняются их стремлением показать свою «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов разместить войска «коалиции желающих» на подконтрольной Киеву территории. «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии», – заключили в СВР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

