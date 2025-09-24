«Трамп снова впал в альтернативную реальность»: Медведев высмеял слова президента США о России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот сравнил Россию с «бумажным тигром» и высказал мнение, что Украина при поддержке Европы и НАТО якобы «сможет вернуть себе свои территории в первоначальных границах».

Зампред Совбеза РФ высмеял привычку американского президента регулярно менять позицию по ключевым вопросам. «Что-то там, в Нью-Йорке, творится. <…> Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

«В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден», – с иронией заметил политик.

При этом Медведев отметил, что «Трамп не такой», и выразил уверенность в том, что американский лидер «вернется» из параллельной реальности, потому что «он всегда возвращается».

Замглавы Совбеза РФ добавил, что президент США может «через пару дней» предложить Зеленскому «подписать капитуляцию», или «слетать на Марс с прощенным им Маском», либо «сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию».

«Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети. И, как говорится, thank you for your attention to this subject!», – заключил Медведев.

Спорные заявления Трампа прозвучали после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Глава Белого дома назвал СВО «бессмысленной войной», которую «настоящая военная держава должна была выиграть меньше чем за неделю». «Это не делает чести России. Наоборот, это все больше заставляет ее выглядеть «бумажным тигром»», – заявил Трамп. Он призвал Киев «действовать», пока Россия якобы «испытывает серьезные экономические трудности». Свой пост Трамп завершил пожеланием России и Украине «всего наилучшего». Он пообещал продолжить поставки оружия НАТО, «чтобы НАТО использовало его по своему усмотрению».

Москва, Наталья Петрова

