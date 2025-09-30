Кремль: в Одессе и Николаеве многие хотели бы связать судьбу с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил, что жители Одессы и Николаева могли бы проголосовать за воссоединение с Россией, если там пройдут соответствующие референдумы.

«Безусловно, в Одессе и Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни, – отметил представитель Кремля. – Вот, наверное, всё, что можно сказать».

Ранее глава Херсонской области заявил, что жители Одессы и Николаева поддержали вхождение своих городов в состав России, если бы в этих городах прошли референдумы о воссоединении с РФ.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России – по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса – это города русской славы, русского духа», – отметил Сальдо в комментарии РИА «Новости».

Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдумов и подписания документов о воссоединении с Россией.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения этих регионов с РФ заявил, что «мы сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим, – поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе». Он пообещал решить все стоящие задачи по развитию новых регионов РФ. «В их числе первостепенные, жизненно важные для каждого человека вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее. При этом нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался», – подчеркнул Путин.

Вся Россия сегодня ведет праведную битву, защищая выбор жителей Донбасса и Новороссии быть с Россией, заявил российский лидер. «Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», – сказал президента РФ.

