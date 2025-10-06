Андрей Перла: почти 70% французов хотят отставки Макрона, но он не уйдет

Многие жители Франции хотели бы, чтобы президент Эммануэль Макрон покинул свой пост, но сам он будет держаться за него до конца, считает политический обозреватель Андрей Перла.

«Если верить газете «Франс суар», на сегодня не менее 68% французов были бы рады досрочным выборам президента. Проблема в том, что как отправить правительство в отставку, во Франции вполне понятно. А вот как добиться отставки президента, если он не хочет уходить? Вотума недоверия в парламенте недостаточно, тут президент просто распустит парламент и отправит на выборы самих депутатов. Так что Макрон, вероятнее всего, останется президентом, сколько положено. Другое дело, что после него придет кто-то, гораздо более правый, вроде Барделла (Жордан Барделла – французский политик, лидер Национального объединения)», – считает эксперт.

Как уже писал «Новый День», сегодня премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку, пробыв меньше месяца на посту. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Лекорню занял должность премьер-министра Франции 9 сентября, сменив Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Президент Эмманюэль Макрон заявление об отставке Лекорню принял.

Париж, Евгения Вирачева

