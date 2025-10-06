Премьер Франции подал в отставку через месяц после назначения

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку, пробыв меньше месяца на посту. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Лекорню занял должность премьер-министра Франции 9 сентября. На посту главы правительства он сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия.
Сегодня Лекорню подал заявление об отставке. Президент Эмманюэль Макрон его принял.
Отмечается, что премьер только накануне назначил министров в новое правительство страны. Некоторые из них ранее занимали те же должности, в частности, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.
Париж, Зоя Осколкова
