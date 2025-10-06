российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 октября 2025, 15:22 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Премьер Франции подал в отставку через месяц после назначения

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку, пробыв меньше месяца на посту. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Лекорню занял должность премьер-министра Франции 9 сентября. На посту главы правительства он сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия.

Сегодня Лекорню подал заявление об отставке. Президент Эмманюэль Макрон его принял.

Отмечается, что премьер только накануне назначил министров в новое правительство страны. Некоторые из них ранее занимали те же должности, в частности, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Андрей Перла: почти 70% французов хотят отставки Макрона, но он не уйдет

Метки / Европа

Европа продлила санкции против России за «дестабилизацию» / Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия / Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным / Фон дер Ляйен: Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям / Евросоюз выплатил Украине €4 млрд из доходов от российских активов / Болгария подтвердила курс на отказ от российского газа / Великобритания потеряла около 70 млрд долларов из-за антироссийских санкций / Захарова предупредила о риске Третьей мировой войны в случае реализации провокации Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,