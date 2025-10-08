«Исключительно в интересах России»: Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию

Госдума на пленарном заседании 88 октября денонсировала межправительственное соглашение России и США об утилизации плутония, который уже не используется в целях обороны, и сопутствующие ему протоколы. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ.

Документ был подписан в 2000 году и ратифицирован в 2011-м. Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. Россия взятые на себя обязательства выполняла.

В 2016 году президент России Владимир Путин приостановил действие соглашения из-за введения Вашингтоном антироссийских санкций, принятия США закона о поддержке Украины, а также наращивания военного присутствия США в Восточной Европе и их намерения изменить порядок утилизации плутония без согласия российской стороны.

Российским законодательством предусматривалось, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, останется вне ядерной оружейной деятельности. Кроме того, оговаривались условия возобновления соглашения – сокращение США военной инфраструктуры на территории стран-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, а также отмена антироссийских санкций, закона о поддержке Украины и компенсация понесенного Россией в результате их введения ущерба.

Как отмечается в пояснительной записке, ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, «коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе обсуждения законопроекта, что решение принимается исключительно в интересах России. Он подчеркнул, что соглашение нужно было расторгнуть давно. «Мы суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять – этого не будет», – заключил Володин.

Со своей стороны замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что сохранение Россией по соглашению с США по плутонию «неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения», передает ТАСС. Он отметил, что в текущей ситуации «просто естественным образом напрашивается» завершение процесса прекращения сотрудничества по этому договору.

