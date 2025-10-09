Трамп: США внесут свой вклад в восстановление Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты внесут свой вклад в восстановление Газы и обеспечат её безопасность и мир, после того как Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу его мирного плана.

«Мы будем помогать им добиться успеха и поддерживать мир», – заявил Трамп телеканалу Fox News через несколько часов после объявления о соглашении, добавив, что он «твёрдо уверен в том, что на Ближнем Востоке будет мир».

«Я уверен, что заложники будут возвращены в понедельник, и тела погибших будут там», – сказал президент США.

Из 251 человека, похищенных в ходе нападения палестинского исламистского движения на Израиль 7 октября 2023 года, 47 всё ещё находятся в заложниках в Газе, 25 из которых, по заявлению еврейского государства, погибли.

Трамп объявил, что намерен принять приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить в Кнессете, сообщает Axios.

«Они хотят, чтобы я выступил в Кнессете, и я обязательно это сделаю, если они этого захотят», – якобы заявил Трамп, охарактеризовав свой телефонный разговор с Нетаньяху после подписания соглашений с еврейским государством ХАМАС по первой фазе мирного плана как «превосходные». CNN сообщил, что Израиль готовится к возможному визиту Трампа в начале следующей недели.

Вашингтон, Елена Васильева

