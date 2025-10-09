Заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира: мнения экспертов

Уже завтра, 10 октября, в Осло (Норвегия) будет вручена Нобелевская премия мира. По данным зарубежных СМИ, на нее претендуют более 300 номинантов. Президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что награда должна достаться именно ему, хотя, по мнению экспертов, его попытки остановить хоть какой-то конфликт по большей части оказываются неудачными. Об этом говорят, в частности, последние события вокруг Сектора Газа.

«Трамп таки сделал главный шаг к своей нобелевке: объявлено, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, – говорит политический обозреватель Андрей Перла в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе». – Начнется обмен пленными (20 на 2000) и отвод войск. А потом начнется формирование «международного совета» для управления Газой. Без Израиля. Нетаньяху, раз так, превращается в живой политический труп. Он начал войну, довел страну до ручки и до международной изоляции и проиграл войну. А представители ХАМАС сели на пресс-конференцию с табличкой «Палестина». Потому что после периода международного управления Газа станет частью палестинского государства. ХАМАС там будет править – а кому еще?»

Политолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» пишет, что европейские лидеры могли бы посодействовать Трампу в получении заветной премии: «Фетиш с премией мира Нобеля – это поводок, личный мотив. Трампу скоро 80 лет, и он, несомненно, думает о своем наследии. Да, ему хочется сравняться с Обамой, у которого премия мира есть. Но история с премией этого года закончится через пару-тройку недель, и что тогда? Поводок пропадет? Европейцам нечем будет манить Трампа? Мой прогноз: премию дадут, но начнут другую игру: Трамп, стань еще круче, переплюнь Обаму и получи вторую премию мира в 2026 году. Так можно еще год водить Трампа в ошейнике амбиций и вынуждать действовать в интересах европейцев. В наших интересах, чтобы премию мира нынче Трампу не дали. Тогда его обида будет безмерной, и он выместит злость на Украине и ЕС. Способны ли мы повлиять на достижение такого результата?..»

Напомним, несколько часов назад Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесут свой вклад в восстановление Газы и обеспечат ее безопасность и мир, после того как Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу его мирного плана. «Мы будем помогать им добиться успеха и поддерживать мир», – заявил Трамп телеканалу Fox News через несколько часов после объявления о соглашении, добавив, что он «твердо уверен в том, что на Ближнем Востоке будет мир».

Москва, Евгения Вирачева

