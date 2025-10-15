Перезапуск отношений Москвы и Дамаска: Путин встречается с главой Сирии аш-Шараа

Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с рабочим визитом. Это первые переговоры российского лидера с аш-Шараа после прихода его к власти в декабре 2024 года после свержения с президентского поста Башара Асада. Временный президент Сирии является лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена), которая сыграла основную роль в наступлении вооруженной оппозиции и падении власти Асада.

Российский лидер заявил, что Россия поддерживает особые отношения с Сирией на протяжении уже 80 лет, они «всегда носили исключительно дружеский характер».

«У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда, на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним – интересами сирийского народа», – сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент РФ также отметил, что Сирия сейчас переживает непростые времена, но прошедшие 5 октября парламентские выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами. Он назвал большим успехом и шагом к консолидации общества победу пропрезидентских сил в Сирии.

Ахмед аш-Шараа, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за прием. Он заявил, что наступил новый день новой Сирии, и сейчас новые власти знакомят эту новую Сирию с миром, а мир знакомится с ней.

«Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как уже отметил, нас связывает историческая связь и у России будет серьезная роль в этом процессе», – сказал временный президент Сирии, отметив, что две страны «связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального». Он добавил, что Сирия опирается на многие достижения, которых Россия позволила ей добиться в различных сферах.

Новые сирийские власти, продолжил аш-Шараа, намерены перезапустить отношения с Россией.

Переговоры проходят за закрытыми дверьми, пресс-конференция по итогам не планируется. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что на встрече будет затронут вопрос российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Также на повестке – перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что временный глава Сирии на встрече с Владимиром Путиным потребует выдачи Башара Асада для расследования дела о предполагаемых преступлениях против жителей Сирии. Асад после переворота покинул Сирию и получил убежище в России. Вместе с семьей он находится в Москве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

