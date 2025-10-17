Путин обсудил с Орбаном встречу с Трампом в Будапеште

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, инициированный венгерской стороной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Орбан в разговоре с Путиным заявил о готовности Венгрии принять саммит России и США.

«Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», – говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, российский лидер проинформировал премьер-министра Венгрии об основном содержании своей телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями «предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса». Речь идет и о готовящейся российско-американской встречи на высшем уровне в Будапеште.

Со своей стороны, Орбан по итогам беседы с Путиным заявил, что подготовка к саммиту Россия – США в венгерской столице «идет полным ходом». Об этом он написал в своих соцсетях.

До этого Орбан анонсировал телефонную беседу с Путиным в пятницу, 17 октября.

Накануне президент США Дональд Трамп по итогам телефонных переговоров с Путиным сообщил о договоренности глав двух стран провести встречу в Венгрии. Позже Трамп уточнил сроки встречи, заявив, что переговоры на высшем уровне могут состояться через две недели. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что речь идет о примерных сроках. «Может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, – что не нужно ничего откладывать в долгий ящик», – отметил он, уточнив, что конкретных сроков еще нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

