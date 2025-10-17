Орбан сегодня по телефону обсудит с Путиным саммит в Будапеште

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня обсудит с президентом России Владимиром Путиным запланированную в Будапеште встречу двух лидеров, посвященную прекращению конфликта на Украине.
Об этом премьер-министр Венгрии заявил в интервью Радио Кошута.
«Вчера Трамп провёл продуктивную беседу с президентом России. Министры иностранных дел пытаются решить оставшиеся вопросы, а затем смогут встретиться в Будапеште через неделю», – пояснил Орбан, повторив, что «официальная встреча между Венгрией и США в Вашингтоне также находится на стадии завершения организации».
Напомним, что Трамп и Путин накануне провели длительную телефонную беседу. Это был из восьмой созвон за последние 8 месяцев. Личная встреча двух лидеров состоялась 15 августа на Аляске, будущая встреча в Будапеште будет второй.
Москва, Елена Васильева
