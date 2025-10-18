Москва и Вашингтон начали обсуждать строительство тоннеля между странами

Москва и Вашингтон приступили к обсуждению проекта строительства тоннеля между странами, который, как предполагается, будет построен из России на Аляску. Об этом сообщил спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Обсуждения тоннеля начались!» – проинформировал он в социальных сетях, обратив внимание в своих постах, что президент США Дональд Трамп назвал эту идею «интересной».

По словам Дмитриева, тоннель, который соединил бы РФ и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд. Реализация этого проекта откроет путь для совместной разработки ресурсов и сухопутного сообщения Китай – Россия – США.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

