Трамп рассказал Зеленскому, что на Украине «идет спецоперация, и даже не война»

Дональд Трамп на скандальной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия Путина по прекращению конфликта.

Как напоминает Daily Mail, Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы добиться увеличения военной поддержки и в надежде получить дальнобойные американские ракеты «Томагавк».

Однако встреча Трампа и Зеленского в пятницу испортилась после того, как два лидера вступили в «кричащую перепалку», сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Сообщается также, что американский лидер сказал Зеленскому, что Путин настаивает на том, что конфликт является «спецоперацией, и даже не войной».

Сообщается, что Трамп отбросил карты линии фронта на Украине и настоял на том, чтобы Зеленский сдал весь Донбасс Путину.

По сообщениям, он также сказал Зеленскому, что «[Путин] вас уничтожит», если он не примет его условия.

Этот обмен репликами напомнил аналогичную напряженную встречу в Овальном кабинете в феврале, на которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на Зеленского.

Бурная встреча в пятницу состоялась после того, как Зеленский резко раскритиковал Трампа за его оценку конфликта на Украине после того, как президент США выразил уверенность в том, что урегулирование скоро произойдет, и что Путин готов заключить мир.

Однако Зеленский продолжал повторять: «Путин не хочет мира. Вот почему нам нужно оказать на него давление».

В ответ Трамп посоветовал Зеленскому принять условия Путина для прекращения того, что сейчас происходит на Украине.

Он также отклонил требования Украины о поставках ракет «Томагавк», выразив надежду, что конфликт удастся завершить, «не думая о «Томагавках»».

«Нам самим нужны «Томагавки». И это одна из причин, по которой мы хотим, чтобы все закончилось, нам сложно продолжать отправлять огромные объёмы вооружения», – сказал Трамп, сославшись на необходимость поддержания боеготовности США.

В ответ Зеленский предложил заключить соглашение о взаимном производстве: американские ракеты для украинских беспилотников – соглашение о совместном использовании возможностей для укрепления оборонной промышленности обеих стран.

Трамп намекнул на возможный мирный саммит, который будет организован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и на котором встретятся Зеленский и Путин.

Он признал наличие личной неприязни между Путины и Зеленским, но выразил уверенность в том, что дипломатия сможет победить.

Встреча состоялась всего через день после того, как Трамп согласился на вторую встречу с Путиным в Венгрии.

В пятницу Трамп также призвал Киев и Москву «остановиться там, где они находятся», имея вв виду линию боевого разграничения.

«Пролилось достаточно крови, границы собственности определяются войной и смелостью», – написал Трамп в публикации на сайте Truth Social вскоре после того, как принял Зеленского и его команду.

«Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба одержат победу, пусть история рассудит!», – давил Трамп.

После пятничной встречи Зеленский заявил, что пришло время для прекращения огня и переговоров. Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, подталкивает ли Трамп Украину к отказу от земель.

«Президент прав, нам нужно остановиться там, где мы есть, а затем говорить», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о посте Трампа в социальных сетях, которого он не видел.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

