Спикер Госдумы призвал отменить налоговые льготы для устриц

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил пересмотреть подход к налогообложению устриц в свете дискуссии о повышении эффективности использования бюджетных средств. По его словам, моллюски не являются продуктом массового потребления и не должны облагаться налогом по льготной ставке. Как отметил политик, те, кто любит устрицы, могут и платить за них другую цену.

«У нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления», – сказал Володин.

Председатель Госдумы поинтересовался, у кого в рационе есть устрицы. Вопрос возник в ходе обсуждения вопроса о льготах и налогах на сверхдоходы, передает «Дума ТВ».

По мнению Володина, «тот, кто их (устрицы – прим. ред.) полюбил, может платить другую цену за них». «Вот такой подход должен быть. Когда речь идет о налогообложении сверхдоходов, скорее всего, все согласятся с нельготным налогообложением и этого продукта», – добавил политик.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что при обсуждении проекта бюджета на 2026-2028 годы надо учитывать, что льгота на налогообложение устриц сопоставима с налоговыми послаблениями на детские продукты питания, что представляется нерациональным. Володин рассчитывает, что депутаты разных фракций договорятся об отмене налоговых льгот для устриц, пишет «Российская газета».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube