Мадуро рассказал, где находятся российские ПЗРК, способные сбивать ракеты и самолеты США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что на фоне растущей напряженности из-за военного развертывания США в Карибском бассейне Венесуэла располагает 5000 зенитных ракет российского производства, размещенных на «ключевых позициях противовоздушной обороны».

Как напоминает CNN, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность военных действий на территории Венесуэлы как часть кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и более широких усилий по ослаблению Мадуро, давнего врага Вашингтона.

«Любая военная сила в мире знает мощь «Игла-С», а у Венесуэлы их не менее 5000», – заявил Мадуро во время мероприятия с военнослужащими, транслировавшегося Venezolana de Televisión (VTV).

Российские ракеты «Игла-С» – это системы малой дальности и малой высоты, аналогичные американским «Стингерам». Они способны сбивать небольшие воздушные цели, такие как крылатые ракеты и беспилотники, а также вертолёты и низколетящие самолёты, напоминает CNN в своем большом тематическом сюжете.

Мадуро заявил, что ракеты, достаточно легкие, чтобы их мог переносить один солдат, были размещены «даже на последней горе, в последнем городе и в последнем городе на этой территории».

Напомним, что в сентябре этого года США направили 4500 морских пехотинцев и моряков в Карибский бассейн для усиления операций против наркокартелей и демонстрации военной мощи. США нанесли несколько смертельных ударов по судам у побережья Карибского моря, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики.

Законодатели США от обеих партий поставили под сомнение законность ударов США по лодкам.

На прошлой неделе Трамп заявил, что уполномочил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, и заявил, что США рассматривают возможность расширения своей военной кампании на суше в рамках усиливающейся кампании давления со стороны США, которая, по словам официальных лиц, направлена ​​на отстранение Мадуро от власти.

«Сейчас мы, безусловно, смотрим на сушу, потому что море у нас под полным контролем», – заявил президент журналистам.

Администрация Трампа уже несколько месяцев без лишнего шума готовит почву для возможных военных действий в Венесуэле, связывая Мадуро с наркоторговцами и картелями, которые официальные лица считают террористическими группировками, представляющими непосредственную угрозу для США. Однако на сегодняшний день нет никаких признаков того, что Трамп решился на этот шаг или нанести прямой удар по венесуэльскому лидеру, пишет CNN.

Вместо этого, как сообщили источники CNN, цель состояла в том, чтобы оказать давление на Мадуро и заставить его уйти в отставку самостоятельно, в частности, путем создания реальной угрозы военных действий США, если он этого не сделает.

Мадуро отреагировал передислокацией войск, мобилизацией «миллионов» ополченцев и осуждением деятельности США в регионе.

Народ Венесуэлы «чист, един и осознаёт свою позицию», заявил Мадуро в своём телевизионном выступлении на прошлой неделе.

«У них есть средства снова положить конец этому открытому заговору против мира и стабильности в Венесуэле».

Мадуро заявил, что в его добровольческих формированиях теперь насчитывается более 8 миллионов резервистов, хотя эксперты подвергают сомнению эту цифру, а также качество подготовки войск.

По данным «Рособоронэкспорта», российской государственной компании, экспортирующей комплексы «Игла-С», дальность их действия составляет до 6000 метров, а максимальная высота поражения целей – 3500 метров.

CNN не удалось провести независимую проверку количества ракет «Игла-С», о котором говорил Мадуро, однако, согласно военному балансу, составленному Международным институтом стратегических исследований (IISS), они входили в арсенал Венесуэлы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино несколько раз фотографировался с пусковыми установками в Каракасе.

Каракас, Елена Васильева

